Des plaintes contre Michael Jackson pour abus sexuel relancées 14 ans après sa mort

Une cour d'appel américaine a décidé d'autoriser la prise en considération de poursuites pour abus sexuels sur mineur visant Michael Jackson, pourtant décédé en 2009, annoncent plusieurs médias américains.

Les deux plaignants, James Safechuck (45 ans) et Wade Robson (40 ans), dont le témoignage figure dans le documentaire "Leaving Neverland", affirment avoir été sexuellement abusés par la star de la pop. Leur plainte vise plus précisément deux sociétés qui étaient aux mains de Michael Jackson. Elles avaient été rejetées par un tribunal californien en 2020 et 2021 mais trois juges d'une cour d'appel se sont à présent prononcés pour une prise en considération de ces plaintes. Les avocats en charge de la succession du "Roi de la pop" ont réagi en clamant à nouveau l'innocence de Michael Jackson.