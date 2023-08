Des plafonds qui s’effondrent : la misère des bâtiments de la police judiciaire fédérale liégeoise

Fissures dans le bâtiment, problème de sécurité incendie, installations électriques défaillantes, carrelage qui se soulève… Les problèmes de sécurité du bâtiment de la police judiciaire liégeoise se succèdent. En décembre, le bourgmestre décidait même de fermer deux bâtiments pour raison de sécurité. Cette semaine, un bloc de plâtre d’un faux plafond s’est effondré. François Farcy, directeur de la police judiciaire fédérale de Liège : "on a eu deux, trois incidents de chute de parties de plafonds. Certains morceaux sont tombés au sol. Il n’y a pas eu de blessés, heureusement. On doit de nouveau refermer deux tiers de nos bureaux dans ces deux blocs, ce qui représente 65 bureaux sur une centaine."

Des enquêtes sont à l'arrêt

Pour le directeur de la PJF, il y a urgence : "cette accumulation d’incidents fait que non seulement on perd la motivation des gens mais on perd aussi le caractère opérationnel. Il y a des enquêtes qui sont à l’arrêt – j’en ai d’ailleurs informé le procureur du roi ce matin -, des enquêtes qui traînent avec des devoirs qui ne sont pas exécutés donc ça peut aussi avoir des répercussions sur des enquêtes judiciaires directement." Le premier commissaire divisionnaire réclame des autorités, l’accélération d’aménagements provisoires de locaux en préfabriqué.

Une situation d'immobilisme selon Cgsp

De son côté, Pour Eddy Quaino de la CGSP police, "la situation est vraiment catastrophique. Le personnel en a marre. On a des collègues qui travaillent dans 15 mètres carrés. Ils sont à quatre. Et certains sont obligés de mettre des écouteurs pour pouvoir essayer de se concentrer. On a toujours l’impression qu’on est dans une situation d’immobilisme au niveau gouvernemental pour faire évoluer les choses." Il propose de rapidement occuper de manière provisoire les bureaux de la tour des finances en partie vide et d’accélérer le déménagement à Vottem prévu seulement pour 2033.