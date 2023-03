Des places cinéma pour Sisu, dans le cadre du BIFFF

1944, sur les plaines désolées de la toundra lapone. Alors que la 2e Guerre Mondiale touche doucement à sa fin, un chercheur d’or tombe sur un filon inestimable qui va changer sa vie. Tandis qu’il redescend vers la civilisation, un convoi de chars blindés du 3e Reich croise sa route et, plutôt que de se saluer poliment d’un geste amical de la main, les Nazis en fuite flairent le pactole et décident de lui voler son butin avant de le tuer. Enfin, en théorie. Car le fameux chercheur d’or est loin d’être un pré-retraité en fin de parcours. Il s'agit du plus redoutable des mercenaires finlandais que la terre ait jamais porté. La légende raconte même qu’il a liquidé la moitié de l’armée russe à lui tout seul. Avec ses mains. Les yeux fermés. Les doigts dans le nez. Alors, quand on interrompt la pause carrière d’un bonhomme que même la mort craint, le carnage sera à la mesure du dérangement…