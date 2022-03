Des places à remporter pour Urban Piano Quartet

Vainqueur du concours Supernova en 2019 à Flagey et en 2020 de la Nordic Strings International Music Competition, le Urban Piano Quartet n’a de cesse d’apporter une touche moderne, dynamique et passionnée aux interprétations de grands classiques, tout en revendiquant sa proximité avec des œuvres issues de répertoires plus contemporains.

Chaque année, depuis maintenant 55 ans, l'ASBL "Les Amis de l'Académie de Mont-sur-Marchienne" organise les "Soirées Musicales de Mont-sur-Marchienne". Cette année, cinq concerts ou récitals de musique classique d'artistes belges ou étrangers de haut niveau sont proposés au public.

Le samedi 2 avril prochain, ne manquez pas Urban Piano Quartet dans un programme Mozart, Vasks et Schumann.