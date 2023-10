Des places à gagner pour le concert de Gribiche le 20 octobre

Une belle ambiance attend la Tricoterie à Saint-Gilles ce vendredi 20 octobre à 20h45 ! Le Quartet Gibriche enflammera la salle bruxelloise des ses compositions originales !

Le commanditaire et ingénieur du boudoir et son acolyte pianiste préposée aux simulations financières s’auto-programment dans leur écrin. Gribiche se complète avec le cello de Jérémie Ninove et par la clarinette de Philippe Saucez, dans le rôle d’un alto coloré.

Tentez de gagner vos places et venez profiter de cette soirée à la sauce (musicale) Gibriche le vendredi 20 octobre à 20h45 à la Tricoterie à Bruxelles !