Des places à gagner pour le concert de Gilberto Gil le 23 octobre

Est-ce que l'automne vous donne des envies de sonorités venues du printemps brésilien ? Et oui, les saisons s'inversent en Amérique du Sud.

Saviez-vous que dans les années 1980 Gilberto Gil avait travaillé avec Jimmy Cliff ? Qu'en 1980, Gilberto Gil sortait une version en portugais de No Woman, no cry de Bob Marley and the Wailers introduisant ainsi le reggae au Brésil ? Vous souvenez-vous du titre de 1979 Toda menina baiana ?

Si vous avez répondu affirmativement à ces questions, alors ne manquez pas l'occasion de revoir votre artiste bien-aimé Gilberto Gil au Cirque Royal le lundi 23 octobre !

Si vous avez répondu négativement à ces questions, alors ne manquez pas l'occasion de découvrir cet artiste brésilien devenu même Ministre de la Culture au Brésil dans les années 2000 ce lundi 23 octobre au Cirque Royal !

Gilberto Gil, chanteur et compositeur brésilien, foulera à nouveau une scène belge cet automne. Cette fois, il régalera le public belge de sa musique disruptive, gorgée de rythmes exaltants et de lignes mélodiques.

Pour plus d'infos : https://www.cirque-royal-bruxelles.be/evenement/gilberto-gil-2023-10-23-2000