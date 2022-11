Des pistes pour choisir son énergie renouvelable en connaissance de cause

Coopéos est une coopérative citoyenne qui valorise les ressources de bois locales, bon marché, pour chauffer les entreprises, écoles, communes et collectivités. Elle propose de remplacer les anciennes chaudières par des chaufferies à bois. Jusqu’ici, une quarantaine de chaudières ont été installées.

"Avec le bois-énergie, on veut rendre les citoyens acteurs de leur capacité de se chauffer, et finalement de ne pas être soumis aux conjonctures extérieures, aux prix du combustible fossile dont on ne maîtrise absolument pas les coûts. De pouvoir se référer aux énergies qui sont renouvelables et locales, et dont le coût n’est pas soumis à la géopolitique, mais au travail local qui est complètement maîtrisé", explique Frédéric Bourgois, son responsable technique.

Il s’agit de récupérer les déchets de bois dans les parcs de recyclage, chez les fabricants ou chez les particuliers, et de les recycler pour en faire du broyat à utiliser dans les chaudières.

"La fraction ligneuse est une matière première à partir de laquelle on peut faire un combustible local, de qualité, renouvelable et bon marché, pour pouvoir alimenter des chaufferies locales. Dans les parcs à conteneurs de Wallonie, on se retrouve avec à peu près 300.000 tonnes de déchets verts par an. A partir de cela, on peut en faire plusieurs dizaines de millions de litres de fuel combustible."

En matière de coût, Coopéos travaille surtout avec du bois déchiqueté ou des plaquettes, une ressource locale qui est principalement de la main-d’œuvre et qui n’est donc pas soumise aux aléas géopolitiques.

Parmi les autres projets, une coopérative pour la production de chaleur a été installée au niveau d’un quartier, via un réseau de chaleur par le sol. Et tout un programme d’information et de sensibilisation est proposé aux enseignants et aux élèves dans les écoles.