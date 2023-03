Des pilotes ukrainiens aux Etats-Unis, première étape vers une livraison d’avions de chasse en Ukraine ?

Les Pays-Bas remplacent leur F-16 par des F-35. Ils étudient la possibilité de céder leurs vieux F-16 à l’Ukraine. Une dizaine serait disponible. Pour la petite histoire, ces F-16 néerlandais sont stockés en Belgique, à Gosselies.

D’autres pays comme la Belgique ne veulent pas céder leurs F-16. Par ailleurs, comme les F-16 sont de fabrication américaine, il est possible que tant que les Américains ne bougeront pas, les autres pays ne bougeront pas non plus.

Par contre, en ce qui concerne les formations de pilotes ukrainiens, on observe quelques ouvertures. Les Polonais et les Britanniques se disent prêts à les former sur les avions de chasse occidentaux.

Il y a d’autres types d’avions de chasse, pas que les F-16…

La France veut uniformiser et moderniser sa flotte d’avions de chasse avec des Rafales : c’est la stratégie du tout Rafale. 13 avions Mirage seraient disponibles, un peu anciens, mais ils pourraient convenir aux Ukrainiens. Mais c’est un autre type d’avion, il faudrait les remettre en état et former les pilotes.

Là aussi, une petite fenêtre semble s’ouvrir : le ministre des armées Sébastien Lecornu a reconnu qu’il y avait des discussions avec l’Ukraine. Mais si le président Macron affirme que rien n’est exclu, il reste prudent.

Ce qui fait blocage avec les avions de chasse

Deux visions s’opposent. D’une part, il y a les prudents qui bloquent - c’est le cas de l’Allemagne. Ces pays affirment que livrer des avions de chasse va prendre du temps et que cela ne sera pas directement utile sur le terrain ; et surtout, c’est risquer une riposte violente de Moscou.

D’autre part, il y a ceux qui disent qu’il ne faut pas céder à la peur, que l’escalade russe est déjà là. Et que si on veut aider les Ukrainiens, il faut les aider à gagner la guerre, pas à maintenir un statu quo sur la ligne de front.

Et entre les deux visions, chaque pays européen se tâte… Probablement en observant ce qui se passe du côté des Etats-Unis.

En attendant les avions… On en est où dans la livraison d’armes ?

A court terme, les Occidentaux renvoient des munitions, des obus et des armes aux Ukrainiens, simplement pour tenir le front. C’est en cours dans la mesure des possibilités des stocks et de la fabrication en usines.

A moyen terme, les chars Léopard 2 occidentaux seront envoyés sur le front ukrainien. Les 4 premiers polonais sont déjà arrivés en Ukraine. D’autres sont attendus.

Il y a aussi cette demande insistante de Kiev de se faire livrer des missiles de longue portée rapidement pour aller viser les positions russes au-delà de 100 kilomètres.

Sur le front, une situation globalement figée ?

Toute l’attention est désormais tournée vers Bakhmout. On le sait, les Russes tentent de l’encercler tandis que les Ukrainiens veulent y renforcer leurs positions... les combats pourraient donc encore durer. Sans oublier plusieurs autres points du front où la tension est forte également.

En même temps, Russes et Ukrainiens ne mettent probablement pas toutes leurs forces dans ces batailles. Ils doivent certainement se renforcer : côté ukrainien en vue d’une contre-offensive par exemple d’une percée vers la Crimée, via la ville de Melitopol ; et côté russe, il y a certainement une intention d’élargir le contrôle des régions annexées, particulièrement du Donbass.