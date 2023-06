Des pièges à oiseaux "intolérable à notre époque" : le billet d’humeur de Marianne Virlee

Branche dépourvue de feuilles et enduite de glue, autres perchoirs en cours d’installation sur un site de nidification de plusieurs espèces, un ornithologue amateur a fait la découverte de pièges à oiseaux sur le long du canal à Bruxelles. Alertée, la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux rappelle que la tenderie qui consiste à piéger les oiseaux est interdite en Belgique depuis 1995.

La ligue estime que les chasseurs voulaient sans aucun doute capturer des oiseaux pour les mettre en cage. Elle précise être intervenue à Bruxelles pour démonter ces pièges à oiseaux. L’infraction a été constatée par la police et les recherches sont en cours afin de connaître les auteurs de ces actes. "A l’époque, c’était encore plus barbare, l’auteur crevait les yeux d’un oiseau pour qu’il appelle ses congénères et vienne se poser sur la glu" explique Anne Gruwez.