Des photos plus vraies que nature créées entièrement à partir de mots par une intelligence artificielle : la mort des photographes ?

En quelques minutes à peine, Audrey Hebburn apparaît. Ce n’est pas du copier-coller de photos existantes, c’est beaucoup plus que cela comme l’explique Jean-Francois Delhez : "C’est une technologie qui permet de générer une image de A à Z à l’aide d’une requête écrite. L’AI sert d’interface entre notre langage courant et le programme. Cette technologie porte un nom " text-to-image ". L’Intelligence procède par learning. Elle va apprendre, scanner des millions de photos et visuels. Elle utilise leurs légendes et inverse le processus. "