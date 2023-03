Des photos inédites des Beatles prises par Paul McCartney publiées avant une exposition

Des photos inédites des Beatles à leurs débuts prises par Paul McCartney ont été publiées jeudi par la National Portrait Gallery à Londres, trois mois avant l’ouverture d’une exposition où seront montrés plus de 250 clichés du groupe pris par le chanteur.

Des photographies sont rendues publiques au compte-gouttes avant l’exposition événement : trois en janvier, cinq jeudi. Ce sont des clichés pris au sommet de la Beatlemania, en 1963 et 1964.

Sur l’une des photos, on voit Ringo Starr, riant aux éclats. Une autre montre John Lennon à Paris, souriant, casquette sur la tête. Il y a également un autoportrait de Paul McCartney dans un miroir. Et aussi George Harrison torse nu, en Floride, "jeune, beau et relax", selon la légende.

Plus de 250 photographies prises par Paul McCartney avec son appareil Pentax seront visibles à la National Portrait Gallery du 28 juin au 1er octobre, dans le cadre de l’exposition "Paul McCartney photographs 1963-64 : Eyes Of The Storm" ("Paul McCartney photographie 1963-64 : les yeux de la tempête").

Ces photos ont été prises entre novembre 1963 et février 1964, quand les Fab Four, le groupe le plus populaire de Grande-Bretagne, sont devenus un phénomène mondial.

En 2020, Paul McCartney est entré en contact avec la National Portrait Gallery après être tombé sur ces images qu’il croyait perdues. "En les regardant maintenant, des décennies après les avoir prises, je trouve qu’il y a une sorte d’innocence en elles. Tout était nouveau pour nous à ce moment-là. Mais j’aime à penser que je ne les prendrais pas différemment aujourd’hui", a dit le chanteur désormais octogénaire.