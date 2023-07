Des photos du tournage de Beetlejuice 2 avec Jenna Ortega et Winona Ryder

Les images ont été saisies à Hertfordshire, au nord de Londres. On y voit ce qui semble être une scène où Lydia Deetz, la protagoniste du film original incarnée par Winona Ryder assiste au mariage de sa fille, jouée par Jenna Ortega. La jeune actrice s'était faite connaître en incarnant le personnage de Mercredi dans la série phénomène de l'an dernier.

Le film pourra aussi compter sur la présence de Monica Bellucci, Willem Dafoe et Justin Theroux (Mulholland Drive...). Quant aux acteurs du film original, si Michael Keaton est très excité à l'idée de reprendre le costume de la créature Beetlejuice, Geena Davis voyait difficilement en octobre dernier comment elle pourrait expliquer que les fantômes qu'elle et Alex Baldwin incarnent aient l'air 35 ans plus vieux. Ce dernier n'a d'ailleurs refait aucune apparition à l'écran depuis son accident de tir, pour lequel les poursuites ont cependant été formellement abandonnées au mois d'avril.