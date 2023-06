Des photos de femmes nues diffusées à leur insu sur Reddit : quels sont les dangers ?

Pensé au départ comme une plateforme d’échange sur la programmation et la science, Reddit compte aujourd’hui de nombreux groupes visant à partager et revendre des photos de femmes nues. À travers "Le monde secret du business des nudes", la journaliste et présentatrice Monika Plaha tente de lever le voile sur ce commerce illicite.

À l’heure où tous les téléphones portables sont équipés d’un appareil photo haute résolution, de plus en plus de femmes envoient des "nudes" à leur partenaire. Et si ces photos dénudées sont au départ destinées à rester cantonnées à la sphère privée, il arrive également qu’elles se retrouvent partagées sur les réseaux sociaux, devenant ainsi accessibles à quiconque disposant d'un accès à internet.

Ce phénomène concerne la plupart des réseaux sociaux, mais a pris une ampleur toute particulière sur Reddit. Articulée autour de nombreux forums de discussion, cette plateforme a en effet la particularité de rassembler diverses communautés d’utilisateurs autour d’un sujet commun. Dès lors, il n’a pas fallu longtemps avant de voir apparaître sur ce site des groupes d’hommes dédiés à l’échange de photos de femmes, partagées sans leur consentement. Certains utilisateurs vont même jusqu’à revendre les images qu’ils ont en leur possession, au détriment des femmes qui apparaissent sur celles-ci.

Loin d’être exceptionnelle, cette pratique est de plus en plus répandue sur les réseaux sociaux. À ce sujet, la professeure de droit Clare McGlynn précise d’ailleurs qu’il existe des dizaines de milliers d’hommes adeptes de la "collector culture", stockant un grand nombre de photos de femmes en vue d’acquérir un certain statut au sein de leur communauté.