Des petits fruits de l’été mais en version salée !

Du régal en mode estival et Line Couvreur, la foodista, bien connue des adeptes de cuisines locales et durables, co-créatrice de l’enseigne Les Filles, nous distille au fil de ses inspirations des recettes toutes simplettes et gorgées de soleil… Aujourd’hui, dans sa besace, de bons fruits de l’été mais qu’elle décline en version salée !

Tomates/mozzarella en salade de fruits rouges :

Préparation : 15 minutes

Ingrédients :

2 bottes d’herbes mélangées : basilic, ciboulette, coriandre, menthe, estragon, …

250 g de fraises

100 g de fruits rouges mélangés : fraises, framboises, myrtilles, groseilles, …

1 c. à s. de vinaigre balsamique

1 c. à c. de sucre roux

Le jus d’un citron

3 c. à s. d’huile d’olive vierge extra

Poivre du moulin, fleur de sel

50 g de parmesan

350 g de billes de mozzarella di buffalla

Préparation :

Effeuillez les herbes. Faites des bâtonnets de 2 cm avec la ciboulette. Egrainez les petits fruits rouges. Coupez les fraises en deux.

Faites des copeaux de parmesan.

Confectionnez la vinaigrette : mélangez le balsamique, le sucre, le jus de citron et l’huile d’olive. Poivrez généreusement.

Mélangez les herbes à la vinaigrette dans un cul-de-poule avec une pincée de fleur de sel. Dressez la mozzarella au centre des assiettes, surplombez-la d’un petit monticule d’herbes, parsemez de fruits rouges et de copeaux de parmesan.