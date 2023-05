Des pesticides jusque sur votre terrasse : quand les agriculteurs ne respectent pas les zones tampons

En 2018 déjà une étude, réalisée par l’Institut scientifique de service public (ISSEP) sur l’exposition des Wallons aux pesticides montrait que les citoyens étaient exposés aux pesticides dans l’air un peu partout.

Les scientifiques avaient installé des stations de mesures à douze endroits différents, représentatifs de la diversité géographique wallonne : Waimes, Habay, Charleroi, Liège, Gembloux, Louvain-la-Neuve, Dour, Tinlot, Oupeye, Marche-en-Famenne, Mons et Profondeville. Les capteurs ont été placés au centre des communes, là où les gens vivent, pendant une année complète.

L’étude concluait que c’était lors des périodes de pulvérisation que l’on détectait le plus de pesticides. Surtout dans les localités agricoles comme Gembloux, Louvain-la-Neuve, Tinlot, Dour, Oupeye et Charleroi où les concentrations moyennes sur l’année et la diversité des pesticides étaient plus élevées.

Selon Marc Fichers, rien n’a changé depuis 5 ans : "On a perdu 5 ans. On a plus besoin d’enquête et d’études. Les chiffres sont là. Les nouveaux plans régionaux prévoient des études, on n’en a pas besoin. Il faut avancer maintenant."