Пестициди навіть... у волоссі! | Des pesticides jusque…dans les cheveux !

Des pesticides jusque…dans les cheveux !

Une analyse vient d’être menée au Parlement européen. Des eurodéputés, des journalistes, des scientifiques ont accepté de faire tester leurs cheveux. Résultat : 9 fois sur 10, les fibres capillaires contiennent des pesticides.

Les pesticides peuvent pénétrer dans l'organisme par l'ingestion d'eau ou d'aliments, par la respiration ou par contact avec la peau. Au mois de juin, l’ONG Pollinis se rend au Parlement européen pour prélever des échantillons. 44 personnes se prêtent à l’expérience : 30 eurodéputés, 14 journalistes et scientifiques.

Un laboratoire français indépendant examine ensuite ces échantillons, et constate que 40 des 44 participants présentent des résidus de pesticides dans le corps. Sur les 27 pesticides différents, plus de la moitié ne peuvent plus être utilisés dans l'agriculture européenne. Le pesticide le plus fréquemment rencontré, un insecticide, est même interdit dans l’Union européenne depuis…1978 !

Que peut faire l’Union Européenne ?

Les Verts européens pointent du doigt la législation européenne sur les produits chimiques, beaucoup trop en retard, selon eux. "Cette analyse démontre une fois de plus clairement les risques sanitaires auxquels nous sommes exposés au quotidien. La moitié des pesticides trouvés sont interdits dans l'UE car ils sont toxiques. Cela ne devrait plus durer", a réagi l'eurodéputée belge Sara Matthieu (Groen), qui a participé à l'étude.

Une réforme de la législation sur les produits chimiques (le " règlement REACH ") est en cours, mais la Commission européenne a récemment annoncé qu’elle n’aboutirait pas avant fin 2023. Du côté du Parlement européen, les députés s'apprêtent à discuter d'un règlement visant à limiter l'utilisation des pesticides d'ici 2030.