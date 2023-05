Des perturbations prévues sur la ligne ferroviaire entre Tournai et Leuze-en-Hainaut après un heurt de personne

La circulation des trains est interrompue dans les deux sens sur la ligne 94 reliant Bruxelles à Tournai entre Leuze-en-Hainaut et Tournai en raison d'un heurt de personne survenu jeudi vers 14h10 sur un passage à niveau à hauteur de Warchin, dans l'entité de Tournai, indique Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge.

Plusieurs passages à niveau sont fermés à la suite de l'immobilisation du train en question qui assurait la liaison entre Brussels Airport et Tournai indique encore Infrabel qui s'attend à d'importantes perturbations durant l'heure de pointe et prévoit dès lors la mise en place de navettes de bus entre Tournai et Leuze-en-Hainaut.