Des perspectives d'amélioration pour la ligne Bruxelles-Luxembourg et pour les frontaliers belges

La situation des navetteurs par train vers Luxembourg va connaître des améliorations. Les Ministres Belge et Luxembourgeois des Transports l'ont annoncé ce mardi. Georges Gilkinet et François Bausch ont signé une lettre d'intention et si l'objectif est de doubler le nombre de navetteurs par train d'ici 2040, il y a des perspectives pour la fin des grands travaux sur la ligne Bruxelles-Luxembourg et une amélioration de l'offre pour les frontaliers. Dès 2026, on va mettre en service de trains L directs entre Libramont et Luxembourg-Ville, "sans rupture de charge en gare d’Arlon, explique le Ministre Gilkinet, avec une amélioration du parking dans toutes les gares belges." Plus de parkings dans toutes les gares, plutôt qu'un grand projet de " parc and ride " à Viville aux portes d’Arlon.