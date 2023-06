Des personnes SDF perdent leur abri de nuit suite aux travaux du parking des Guillemins

"Il y avait encore au moins une quinzaine de personnes, annonce Benoît Lecocq responsable de l'ASBL. Ils ont donc du se débrouiller pour trouver une autre solution. Il y en a qui sont partis du côté d’Angleur, de Belle-Île. D’autres sont derrière, sur les terrains où ils ont pu mettre des tentes. Sinon, il y en qui sont restés devant la gare. On a un couple avec deux petites-filles qu’ils vont récupérer au mois de juillet. Eux vont prendre un emplacement dans un camping".

Il faut reloger ces personnes.

Et d’ajouter : "Grâce à une personne du côté de Verviers qui a fait une collecte, on a pu acheter une vingtaine de tentes et on va encore en recevoir. On cherche toujours des tentes, sacs de couchage, couvertures, etc. La solution à plus long terme serait des logements. Quand on voit tous les bâtiments qui sont vides… Il faut reloger ces personnes".