Des personnes âgées maltraitées, ça existe aussi chez nous ?

Isabelle, à Charleroi, nous partage son témoignage : "Mon papa était dans une maison de repos, en fauteuil roulant car il n’avait plus d’équilibre et il avait des troubles cognitifs épisodiques. Nous nous téléphonions régulièrement et la dernière semaine de sa vie, il avait un GSM à clapet attaché autour du cou. De temps en temps, il le laissait tomber, le clapet restait ouvert et j’entendais des choses que je n’aurais jamais dû entendre."

Un jour, je l’ai entendu crier et dire qu’on n’avait pas le droit de le frapper

"Il m’a expliqué qu’il était dans le couloir et qu’un membre du personnel l’avait frappé avec une cuillère sur ses oreilles. J’ai contacté la maison de repos pour avoir des explications, ils n’ont pas été capables de m’expliquer ce qu’il s’était passé. Le directeur m’a ensuite signalé que ce n’était pas la première fois qu’il y avait des problèmes avec cette personne et qu’elle allait être écartée. Quelques semaines plus tard, il y a eu le même genre de souci avec un autre résident."