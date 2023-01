Des personnages follement hot dans le jeu de société Cluedo édition 2023

Hasbro a décidé de donner un vent de fraîcheur à son jeu culte créé en 1947. Dans cette toute nouvelle version 2023, Cluedo conserve son format et ses personnages mystérieux et meurtriers potentiels, mais le voilà flanqué de tous nouveaux looks et de nouvelles histoires.

Comme pour le jeu de mystère de meurtre classique, le tout nouveau Cluedo se déroule dans l’opulent manoir Tudor et met les joueurs dans une quête pour identifier le tueur de M. Boddy.

"Lorsque six invités arrivent au manoir de Boden "Boddy" Black, personne ne sait à quoi s’attendre", peut-on lire dans la description du jeu de société. "Mais lorsque leur hôte est mort après avoir révélé un sinistre stratagème de chantage, la pression monte."

Il y a des changements dans l’intrigue et beaucoup ont établi des parallèles avec le film policier à succès Glass Onion : A Knives Out Mystery.

Le point central est la refonte des personnages, ils ont de nouvelles silhouettes et couleurs. M. Green est devenu le beau et mystérieux maire Green. Mlle Scarlett (Rose) apparaît sexy et le colonel Moutarde a glow up lui aussi. Mais surtout, la vieille Mme White a été repensée en tant que jeune cheffe queer White et fascine les internautes. Son apparence jeune avec des cheveux blancs, des tatouages ​​et des bottes punk a tapé dans l'oeil de beaucoup. Ils veulent même être tués par elle, "piétiné" étant l'option la plus populaire pour la cause du décès!

Les pions des personnages adoptent désormais les silhouettes de leurs personnages associés, histoire d'accentuer les fantasmes, tandis que les armes sont de plus de haute qualité avec des matériaux en zinc plaqué or.