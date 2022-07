Des personnages emblématiques du Grand Cactus vous souhaitent un bel été !

Depuis les quatre coins du monde, et même de l’au-delà, les figures emblématiques de la saison 7 ont tenu à vous souhaiter un bel été à leur façon.

Yves Van Laethem vous souhaite d’excellents congés, partez sereins, mais veillez juste à vous prémunir contre la variole du singe, le typhus du raton laveur, le choléra de l’ornithorynque, la peste de la musaraigne, la malaria du puceron, et la cystite du Manneken-Pis, pour que vous puissiez vous la couler douce, bonnes vacances.

Brasseur Sourire et Kikidromel quant à eux, vous conseillent de vous noyer dans l’alcool… Car il y a le bien, mais il y a aussi le malt, et c’est ce qui leur importe le plus ! Santé !

Arno, toujours aussi philosophe, même au paradis, vous donne un petit conseil pour vos vacances : "Si vous êtes à Ostende et que vous avez beaucoup de vagues qui passent par vos trous de nez, et que vos enfants sont contents, il te faut penser à moi. Parce que c’est moi, qui de là-haut, pisse encore et encore parce que le bar, il est jamais fermé ici !"

Fabrizio, toujours en chasse, même à l’autre bout du monde, explique le but, l’objectif de ses vacances : s’éloigner des vicissitudes de la vie citadine, rencontrer des êtres humains de sexe non masculin, et faire du sport pour tonifier ses muscles et son cardio, donc, en résumé : ketter. Tout est dit !

Stacy Star, vous souhaite un merveilleux été à gueuler sur vos gosses et à souhaiter qu’ils rentrent à l’école dès le premier juillet. Elle vous souhaite aussi de transpirer dans vos marcels qui puent dans les bus de la TEC. Mais surtout, elle vous souhaite de beaucoup, beaucoup vous hydrater !

Sans oublier James Deano, qui n’a pu s’empêcher de s’incruster dans le décor, en reprenant une citation d’un auteur qu’il aimerait vraiment rencontrer : "Le voyage est la seule chose qu’on achète et qui nous rend plus riche "… Même lui n’a jamais osé dire une connerie aussi énorme !

Bonnes vacances !