Des perquisitions en cours à Liège Airport

Des perquisitions étaient en cours ce jeudi matin à Liège Airport, selon le parquet de Liège, qui confirme une information du site du Soir.

Selon le Soir, celles-ci seraient liées aux audits que la nouvelle direction de Nethys a fait mener dans la plupart de ses filiales, et qui avaient révélé un des dysfonctionnements dans le gestion de l'aéroport, notamment au sujet de notes de frais de l'ex-patron de l'aéroport, Luc Partoune, licencié il y a un an pour faute grave, et d'une convention très avantageuse passée avec l'ancien patron des TEC wallons Jean-Claude Phlypo.

Le parquet de Liège ne commente pas les opérations.