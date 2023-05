Des peintures de Pierre Soulages se liquéfient mystérieusement

Un phénomène mystérieux et encore inexpliqué touche des peintures des années 50 et 60 du maître de l’outrenoir Pierre Soulages. Sur plusieurs œuvres, la peinture semble se liquéfier et des gouttes apparaissent au niveau des amas de couleur présents au centre des tableaux.

Un phénomène qui interpelle les scientifiques et inquiète la restauratrice spécialiste de Pierre Soulages Pauline Hélou de la Grandière. "C’est vraiment poisseux. Si on regarde à la lampe à UV, on voit un petit suintement. On voit quelque chose d’un peu plus brillant et des petites gouttes qui se forment. Et quand elles sont vraiment formées, ça peut être un écoulement de plusieurs centimètres de long qui sort d’un empâtement… Normalement une peinture, quand elle vieillit, elle se craquelle et devient de plus en plus cassante. Et là, c’est le phénomène tout à fait inverse qui s’opère" décrit-elle auprès de France Info.

Pour élucider ce mystère, la restauratrice réalise une thèse sur le phénomène avec l’aide d’une équipe du CNRS et de l’Institut d’optique de Saint-Etienne. Pour l’instant, Aucune hypothèse est ignorée par les chercheurs. Toutefois, un point commun a pu être mis en évidence : toutes les œuvres touchées ont été peintes entre 1959 et 1960 à Paris. Aucune certitude encore mais au vu de cette information, les fournisseurs de peinture pourraient être mis en cause. À l’heure actuelle, plus d’une dizaine d’œuvres du peintre seraient touchées par la dégradation. Afin de prévenir le phénomène, les scientifiques tentent de trouver une solution. Mais cette tâche semble des plus fastidieuse puisque "À chaque fois qu’on trouve une hypothèse, il faut qu’elle se vérifie dans les œuvres qui ont le même problème et surtout qu’elle ne se vérifie pas dans les œuvres qui n’ont pas de problème", explique la chercheuse.

Aujourd’hui, les fournisseurs et les conditions de séchage des peintures sont les pistes privilégiées par les chercheurs. D’autant plus que certaines œuvres réalisées par les homologues américains de Pierre Soulages ne semblent pas touchées par le phénomène à l’exception de celles réalisées à Paris durant la même période.

Pour en savoir plus sur les dégradations, visionnez le reportage ci-dessous diffusé par Le Monde en collaboration avec le CNRS.