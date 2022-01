Des peintures de grand maîtres tels que Modigliani exposées sous forme de NFT

Les visiteurs de Unit London pourront découvrir les NFT projetés sur des écrans à travers la galerie. Par souci du détail, ils seront exposés dans des répliques exactes des cadres entourant les toiles mises à l’honneur dans "Eternalising Art History : From Da Vinci to Modigliani". "Depuis sa création, Unit London s’est efforcé d’être le fer de lance de l’innovation dans le secteur et d’explorer les moyens par lesquels l’art peut combler le fossé entre l’expérience physique et virtuelle, au profit des artistes et du public", a déclaré Joe Kennedy, directeur d’Unit London.