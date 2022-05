Des peines de 2 à 20 mois de prison requises à l'encontre d'agents pénitentiaires de Forest

L'avocat général a requis, vendredi après-midi, devant la cour d'appel de Bruxelles, des peines de 2 à 20 mois de prison à l'encontre d'agents pénitentiaires et d'une directrice de la prison de Forest, prévenus pour des faits de violence physique et morale à l'encontre de détenus, entre 2014 et 2015. Le magistrat a demandé, pour certains, un sursis partiel; pour d'autres, un sursis total.

L'avocat général a requis une aggravation de certaines peines prononcées par le premier juge, et la confirmation du jugement pour d'autres prévenus. Il a ainsi requis la confirmation d'une peine de 20 mois de prison à l'encontre d'un agent pénitentiaire, mais en s'opposant au sursis qui lui avait été accordé. Il a également requis des peines de 18 mois de prison à l'encontre de trois autres, avec sursis pour les deux tiers seulement, et des peines de 15 mois de prison à l'encontre de deux autres prévenus, avec un même sursis partiel.

Le magistrat a poursuivi en requérant une peine de 10 mois et une peine de neuf mois de prison, avec sursis total, à l'encontre de deux autres agents encore, des peines de six mois de prison avec sursis total à l'encontre de quatre autres et enfin des peines de deux mois de prison avec sursis total pour les deux derniers.

Quant à la directrice, poursuivie pour avoir ordonné une mise à l'isolement d'un détenu souffrant de graves troubles psychiques, le ministère public a requis une peine de six mois de prison avec sursis total. Il a estimé que la suspension du prononcé, qui avait été accordée en première instance, ne sanctionnait pas suffisamment les faits.

Quatorze gardiens de la prison de Forest comparaissent devant la cour d'appel de Bruxelles pour répondre de faits de violence physique et morale grave à l'encontre de détenus, entre 2014 et 2015. Les faits ont été commis dans l'aile D de la prison, et dans l'annexe psychiatrique. La situation dans cet établissement pénitentiaire était alors extrêmement problématique, en raison d'une surpopulation carcérale, d'un manque de personnel et d'une infrastructure vétuste.