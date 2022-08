Des pêcheurs de crevettes remontent une statue de bois ancestrale dans leurs filets

Barry représente un homme barbu muni d’un bonnet phrygien. Cet accessoire, souvent associé à la Révolution française et à la figure républicaine de la Marianne, est pourtant bien plus ancien. Apparu durant l’Antiquité, ce type de couvre-chef symbolisait la liberté et la rébellion face à l’oppression au moment où le buste a dû être sculpté.