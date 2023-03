Des pêcheurs bloquent le port de Boulogne contre un projet européen restreignant la pêche

Le port de pêche de Boulogne-sur-Mer, dans l’ouest de la France, a été paralysé lundi par des pêcheurs opposés à un projet européen de restriction de la pêche de fond.

Le port de pêche est "à l’arrêt", les pêcheurs ayant cessé le travail, "rejoints" par des pêcheurs étrangers, a indiqué à l’AFP la direction du Port. La préfecture a fait état d’une "vingtaine de bateaux" mobilisés, une action sans "impact sur l’activité du port de commerce". L’action avait débuté vendredi soir avec au départ sept bateaux.

Le Port Boulogne-Calais, gestionnaire de la première criée de France, a annoncé garder porte close mardi "en soutien" aux contestataires de ce projet européen. Le Port estime que le texte contesté, en discussion à la Commission européenne et qui interdirait la pêche "dans les aires marines protégées à tous les engins traînants de type chalut, senne et drague, pourrait pénaliser à nouveau très gravement la pêche boulonnaise". "Il faut que ça cesse, ce martelage écologique", a plaidé Olivier Leprêtre, président du Comité régional des pêches. "Entre les parcs éoliens, les extractions de granulat, les aires marines protégées, et les Anglais qui vont récupérer leurs eaux en 2026, il ne nous resterait que 20%" des zones de pêche, s’est inquiété.

Avec 85 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, Boulogne-sur-Mer représente 5.000 emplois directs et indirects. Plus de 80% de sa production est assurée par la pêche de fond, selon Olivier Leprêtre. Selon Bruno Dachicourt, secrétaire général du syndicat des marins-pêcheurs CFTC, le port comptait il y a quelques décennies quelque 70 navires de pêche hauturière contre 5 aujourd’hui, 120 chalutiers désormais réduits à 35, et 80 fileyeurs dont il ne reste plus qu’une trentaine.