Des PC portables pour tous les besoins et au bon prix – ON N’EST PAS DES IENCLI (épisode 19)

Trouver un ordinateur portable peut être une tâche complexe. Entre les différentes marques, les gammes gamer ou pro, les variations de modèle dans la même série… On finit rapidement par s’y perdre alors même que les composants semblent identiques.

Dans cet épisode, Aurélien-Sama et Gauthier de French Hardware nous présentent différentes recommandations des PC portables actuels qui sauront répondre à tous les besoins et au prix le plus juste (ouais, ça varie aussi d’un site à l’autre… on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo).