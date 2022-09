Des pauses au distributeur bio assurent le bien-être dans l'entreprise

Début de journée, fin de journée, on craque souvent pour un snack suremballé et, même si on le sait, trop salé ou trop sucré. C'est le constat personnel de beaucoup de monde. Bulkbar vient à la rescourse en proposant l'installation et le réapprovisionnement de ses distributeurs chez ses clients. Dans la gamme de 15 produits différents issus de l'agriculture biologique, les entreprises en choisissent 6. Les snacks équilibrés couvrent les petites faims de toute une journée: petits déjeuners, en-cas, apéritifs afterwork. L'hygiène est assurée, car chacun se sert sa petite portion. Et pas besoin de pièces de monnaie pour payer: c'est l'entreprise qui offre, et ainsi, le bulkbar est 100% déductible pour elle.