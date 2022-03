Des pâtes, oui mais… Made in Gembloux !

A la base des pâtes originales Eggusto on retrouve deux amis, David et Patrick qui souhaitaient produire des pâtes comme dans les traditionnelles familles italiennes, c’est-à-dire avec juste des œufs et du blé dur.

C’est ainsi qu’est née la fabrication artisanale bio belge de pâtes qui associée au savoir-faire de l’Italie donne un produit d’exception. Ici, les œufs frais sont ramassés à la ferme, frais du jour et encore cassés à la main tandis que les semoules de blé dur bio proviennent de la botte italienne, l’épeautre et le Farvento sont produits en Wallonie. Le Farvento (ou amidonnier) est un blé ancien, l’ancêtre de nos blés actuels, riche en minéraux et très pauvre en gluten et de ce fait, il convient parfaitement aux personnes intolérantes.