Des pâtes artisanales aux insectes ? C’est le défi des Goffard Sisters

La petite entreprise reste confrontée à un sacré défi : changer nos habitudes alimentaires et nous convaincre de tester ces protéines qui peuvent très bien remplacer un bon morceau de viande très polluant. " Avec cette farine composée à 10% d’insectes, on retrouve 19 g de protéines pour 100 g de pâtes, ce qui équivaut à morceau de viande 75 g en termes de protéines " détaille Géraldine.

L’idée n’est toutefois pas de culpabiliser les carnivores, mais d’inviter à consommer autrement et d’une manière raisonnée. A l’échelle mondiale, l’élevage intensif reste en effet l’un des principaux responsables de la surexploitation des sols, de la déforestation et des émissions de gaz à effet de serre. En ce sens, les insectes apparaissent comme une alternative intéressante – d’un point nutritif et environnemental - pour varier nos sources de protéines. Cette alternative est d’ailleurs vantée par les Nations Unies via l’Organisation de l’alimentation et de l’agriculture (FAO).

Près de 1900 espèces d’insectes comestibles ont été recensées. Si elles sont très consommées dans certaines régions du monde, 5 espèces seulement sont autorisées en Belgique comme les vers de farine, les criquets ou les grillons. "Près d’un tiers de la population mondiale mange des insectes tous les jours. C’est coutume en Afrique ou en Asie. Pourquoi est-ce qu’on boude en Europe cette ressource comestible ? " s’interroge Géraldine qui a pu découvrir ces riches ressources alimentaires lors d’un voyage au Bénin.

Envie d’aventures gustatives ? Vous pouvez retrouver les pâtes Aldento dans de nombreux points de vente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur le site internet, des recettes sont également proposées pour vous donner quelques idées.

Cet article a été écrit en mai 2021, mis à jour en janvier 2022.