Une chasse menée par des acharnés de trésors. Ils mettent tout en œuvre pour transformer leurs rêves d’enfants en réalité.

On a tous rêvé un jour ou l'autre de trouver un trésor ! Ce rêve peut devenir un mode de vie et pour certains une obsession. Entre mésaventures et grands espaces, une équipe de Grands Reportages a suivi, durant plusieurs mois, ces chasseurs de trésor autour du monde, qui consacrent tout leur temps à leur passion, avec chacun sa quête, chacun son idéal...