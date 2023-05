Des passionés de cartes Pokémon se retrouvent à Charleroi

Après plus de 25 ans d’existence, la licence Pokémon n’a pas fini de faire parler d’elle et prend toujours une place très particulière chez des millions de personnes dans le monde. Dans l’optique de promouvoir la licence en Belgique, la société Pokémon a décidé de former un partenariat avec le magasin de jeux vidéo Smartoys.

En 2022-2023, Smartoys Belgique a vendu pour près de 1.000.000€ de produits Pokémon, avec environ le 3/4 de cette somme provenant de la vente des cartes à collectionner. Au vu du succès toujours présent de la licence dans notre pays, Smartoys Belgique et Pokémon vont donc collaborer pour créer ensemble une série d’évènements en Belgique visant à promouvoir les différents produits Pokémon.

Ce grand échange de cartes à Charleroi est donc le premier évènement issu de cette collaboration, mais il y en aura plus que probablement d’autres dans les mois qui arrivent. Selon Laurent Allardin, directeur général de Change The Game qui gère les magasins Smartoys en Belgique, "Cette bourse à Charleroi n’est que le début de nos aventures avec Pokémon. ".