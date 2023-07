Des passagers bloqués plusieurs heures dans un train entre Rochefort et Libramont

Suite à un problème technique sur la ligne 162 reliant Namur à la frontière luxembourgeoise, un train est resté immobilisé sur les voies. " Nous avons connu une avarie de matériel roulant dans une zone de commutation près de Poix-St-Hubert", explique la SNCB. ". Il s’agit d’une zone où la tension change entre 3.000 v et 25.000 v. "

Une cinquantaine de passagers se trouvant à bord de ce train reliant Bruxelles-Midi et Luxembourg se sont retrouvés bloqués dans la zone de Hatrival vers 8h42. Pour des raisons de sécurité, les voyageurs n’ont pas pu descendre du train et ont été, via un autre train, ramenés sur Jemelle aux alentours de 12h30.

Des bus de remplacement omnibus et directs ont été mis en place dès 11h. La circulation a repris progressivement dès 13h30. Des retards et des suppressions sont cependant encore possibles.