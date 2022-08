Des passagers bloqués pendant cinq heures dans le tunnel sous la manche

Michael Harrison, de Cranbrook (Kent), est l'un des passager évacué du train. "Nous sommes arrivés au passage à niveau de 15h50, environ 10 minutes plus tard, les lumières se sont éteintes et le train s'est arrêté", a-t-il confié au Guardian. "On nous a dit qu'ils devaient enquêter sur un problème avec les roues. Il leur a fallu environ une heure et demie pour enquêter, en vain."

"Après avoir encore attendu, nous avons quitté le train par le tunnel de liaison d'urgence jusqu'au tunnel de service", reprend-il. "Nous avons ensuite marché environ 10 minutes jusqu'à un autre train situé devant le train en détresse. Mais il s'est arrêté car il ne pouvait pas être tracté", affirme-t-il. "C'est probablement parce qu'il était long et qu'il n'avait pas de poids dessus." Il aura finalement fallu à ce passager six heures pour rejoindre Folkestone.