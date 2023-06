Des pass à remporter pour le Dinant Jazz Festival avec La Trois

Le samedi 29 juillet, place d’abord à Fabrice Alleman quartet : Jean-Louis Rassinfosse, Nicola Andreoli et Mimi Verderame. Ensuite, sont annoncés Harp vs Harp Gregoire Maret & Edmar Castaneda featuring Christian Sands. Une soirée qui se terminera en beauté avec le pianiste de jazz américain Kenny Barron : Jonathan Blake et Kiyoshi Kitagawa.

Enfin, dimanche, ne manquez pas la messe Gospel le matin avec la Chorale BLOOM FOR LOVE. Et pour ce dernier jour du festival, vous retrouverez le Dinant Jazz Orchestra : Maxime Blésin, Mimi Verderame, Victor Foulon, Pauline Leblond, Stéphane Mercier, Nicolas Kummert, Timothé Lemaire, Grégoire Tirtiaux. Et encore Grégoire Maret “Ennio Morricone project” avec Robert Kubizyn, John Davis, Romain Collin et Lizz Wright en guest. La soirée se clôturera avec le concert de Chris Potter: Eric Harland, James Francies.

Et comme Chaque année, rendez-vous au Ledzz Bar après les concerts du parc pour des jam-sessions avec les musiciens du festival.

Gagnez vos pass pour le Dinant Jazz Festival en remplissant le formulaire ci-contre.