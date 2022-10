Des parkings vélos ou des bancs en test dans les rues de Bruxelles ? C’est désormais possible avec les parklets

Un parklet, c’est une grosse plaque d’environ trois mètres de long et presque deux de large. Une plaque qu’on pose le long de la rue sur des places de parking. Elle prolonge en quelque sorte le trottoir. On peut la déplacer assez facilement, mais en même temps elle est assez solide pour pouvoir être aménagée.



En clair, on va pouvoir déposer des éléments dessus. "Nous avons actuellement un parklet installé rue de la Senne sur lequel il y a des bancs et de la verdure", explique l’échevin bruxellois de la mobilité, le Groen Bart Dhont. "Nous en avons aussi placé Place de la Veille Halle aux blés où, là, ils servent de parkings vélos".

La Ville de Bruxelles a donc fixé des arceaux en métal sur la plaque pour tester si ces parkings sont nécessaires et conviennent à cet endroit. Et ce test pourrait durer plus ou moins longtemps. "Ça dépend un petit peu. Si on voit que c’est bien accueilli dans le quartier, cela peut rester longtemps. Si on voit par contre qu’on a un retour plutôt négatif, on va organiser une réunion avec les riverains pour voir ce qu’on fait. Est-ce qu’on le pérennise ou est-ce qu’on le reprend et on le met ailleurs" ?