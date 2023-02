Des parkings gratuits si vous prenez les transports en commun

Un va-et-vient de voitures suivi de près d’un va-et-vient de transports en commun. Il n’est que 7h45 du matin au parking Céria et c’est déjà l’effervescence. Par centaine, des navetteurs viennent de garer leur voiture dans ce parking couvert et se précipitent vers l’entrée de la station de métro éponyme. Comme Joëlle qui vient de Dilbeek. "Oui, c’est pratique car je descends de ma voiture puis je monte dans le métro. Et tout cela sans avoir froid aux mains", explique-t-elle en rigolant. Même constat pour Véronique qui vient de Leeuw-Saint-Pierre : "Ce parking est très avantageux car il est gratuit. Sinon, j’aurais dû payer un ticket de parking et un ticket de métro." Pour Assim, passer par la case parking est un gain de temps. "Je travaille au centre-ville et il y a toujours plein de voitures", avance-t-il. "C’est plus facile. Je dépose ma voiture et je prends les transports en commun. En garant ma voiture ici, pour moi c’est plus rapide !"