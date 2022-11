Des parents d’enfants autistes pensent parfois au pire : comprenez-vous ces idées noires ?

Le débat se termine avec Brigitte à Saint-Nicolas : "J’ai deux enfants autistes et j’ai déjà eu des idées noires. Mon fils de 18 ans a des troubles du comportement. Quand il avait 13 ans, j’ai commencé à avoir peur de lui, il était très difficile. Il jetait la télévision au sol et me pinçait. On a trouvé une solution grâce à une association qui nous a sauvés. Quand on ne voit plus de solution et qu’on est à bout, il faut une structure à qui parler. Le père de mon fils n’a pas accepté l’autisme et nous a quittés. Je n’ai jamais pensé à leur faire du mal, mais j’avais des idées très noires. Il faut se dire qu’ils sont encore plus démunis que nous."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.