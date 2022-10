Des parcs nationaux en Wallonie : où et pourquoi cette appellation ?

Pour comprendre l’intérêt de ce statut supplémentaire, ou plutôt complémentaire, il faut se fier à la définition établie par l’UICN (l’Union internationale de la Conservation de la Nature), qui permet aussi de définir les standards d’un Parc National. "L’aire est protégée à des fins de protection des écosystèmes et récréatives" : en d’autres mots, le développement d’un écotourisme, responsable et durable. "Récréatif", une notion qui peut se retrouver dans les parcs naturels ou autres sites protégés, mais qui n’est jamais le but principal. "On y développe des activités socio-économiques : on montre aux gens comment on protège la zone", explique Vincent Scaillet, directeur de l’Aquascope de Virelles, à une équipe de Télésambre.

Comme détaillé par la Région wallonne sur son site, les deux lauréats bénéficieront d’une subvention de maximum 13 millions d’euros chacun pour réaliser le projet de parc national détaillé dans leurs plans directeur et opérationnel. Grâce à une enveloppe européenne et au fond Plan de relance de la Wallonie, des investissements seront faits pour développer un tourisme durable et préserver la faune et flore de ces lieux.