Des panneaux solaires pour chauffer l’eau des plus démunis

Grâces à cette installation, ce ménage économisera 1400 kWh. Au tarif social, c’est une économie de 350€ par an. Au tarif normal, ce sont 700€ d’économisés chaque année. Le CPAS de Tournai qui rénove 10 logements par an, pourrait généraliser ce système si ces projections d’économie se confirment : "C’est clair que c’est intéressant pour nos locataires à bas revenus. C’est un investissement que le CPAS doit faire pour ses locataires et si techniquement c’est adaptable pour nous autres logements, c’est une chose à faire et puis en termes d’énergies. Le CPAS doit être un exemple également" se réjouit Laetitia Liénard, la présidente du CPAS de Tournai.