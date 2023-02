Des panneaux pour une meilleure cohabitation sur le Ravel du Pays de Herve

Quatre panneaux différents, qui se retrouvent dans chacune des quatre communes traversées par ce Ravel dans le Pays de Herve (Plombières, Thimister-Clermont, Aubel et Herve). " Toutes les collectivités locales peuvent se mobiliser comme le Pays de Herve le fait ici avec des panneaux qui signalent que la route est à tout le monde et que c’est vraiment la cohabitation de l’ensemble des usagers. C’est la personne âgée avec sa canne, c’est le joggeur, le cycliste, etc., et c’est dit de façon positive, illustrée et facilement compréhensible ", souligne Georges Gilkinet, ministre fédéral de la mobilité.