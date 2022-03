Des "packs apéro" solidaires proposés par 6 asbl bruxelloises

La " Box apéro solidaire " propose des produits artisanaux, avec la promesse de venir en aide aux sans-papiers, soutenir la culture, lutter contre le gaspillage alimentaire et mettre à l’emploi les sans-abris et les personnes moins valides. Crackers apéritifs, caviar d'aubergine, bières artisanales et jus de pomme frais, la box renferme de bons produits fabriqués par ces entreprises solidaires qui ont décidé d'allier leurs forces pour la bonne cause. " On travaillait déjà avec certains partenaires", nous dit Rodolphe Paternostre, co-fondateur de Beerfood, start-up à l'initiative de ce projet. "L’idée était de se dire qu’on pouvait associer des produits solidaires et innovants dans une même box. "