Des OVNIS en Belgique : les gendarmes face à l’inexpliqué, en 1989 dans la région d’Eupen

" C’est une des caractéristiques de la vague belge : le caractère ostensible du phénomène. Ça ne se cache pas, c’est très lent par moments et toujours très lumineux. L’objet se montre, mais il est tout à fait insaisissable. On ne peut pas l’appréhender avec les outils actuels, il nous échappe. Quand on prend du recul sur ce type d’événement, on constate que ce qui est décrit par les témoins est toujours quelque chose qui est en dehors de la technologie actuelle, c’est légèrement en avance sur tout ce qui existe comme avion, même les plus perfectionnés. Il y a un léger décalage entre la technologie montrée par ces ovnis et la technologie terrestre."

Effectivement, 30 ans plus tard, on ne connaît toujours aucun appareil, aucun prototype quel qu’il soit, qui pourrait expliquer les ovnis belges qui sont apparus en 1989. L’objet décrit est silencieux, vole très près du sol, quelques dizaines de mètres et peut parfois faire du surplace. Et ce, sans aucun bruit… C’est une des particularités les plus embêtantes : en effet le vol stationnaire des supposés engins pourrait s’expliquer par la présence d’hélicoptères, mais ces derniers sont extrêmement bruyants, on les entend arriver de loin.

Autre problème : on voit ces objets évoluer lentement, faire du surplace pour ensuite disparaître avec une accélération brutale.

Première vague d’ovnis en Belgique à Eupen

La vague a démarré brutalement dans la soirée du 29 novembre 1989 dans la région d’Eupen. Plusieurs patrouilles de gendarmes observent pendant très longtemps en différents points de grands objets triangulaires avec les caractéristiques que nous venons d’expliquer. Près de 200 civils feront des signalements d’ovnis et confirmeront ces observations dans les jours suivants. Les membres de la SOBEPS, comme Patrick Ferryn ont pu vivre ces événements de très près à l’époque. Tout de suite ils ont essayé d’envisager toutes les possibilités de confusion:

"Nous avions le sentiment que les gens avaient vu des sortes de prototypes secrets. Mais encore aujourd’hui, on n’arrive pas à raccrocher les témoignages à quelque chose d’aéronautique connu. Très vite, on a aussi pensé à des plus légers que l’air, des dirigeables… Mais très vite on s’est rendu compte que ça ne tient pas la route. Une plate-forme triangulaire dirigeable serait extrêmement instable et les accélérations ne collent pas non plus, c’est impensable… On a des témoignages avec des vents de 90 km/h, or un dirigeable a une grande prise sur l’air. Il ne peut pas rester immobile avec un tel vent "

Des données troublantes dans les observations

Les ovnis belges feront la une des médias pendant des mois. Tout le monde se pose des questions… Surtout l’armée, qui à l’époque, enverra plusieurs fois nos F-16 à la poursuite des ovnis. Lors d’une de ces " courses-poursuites ", on enregistrera des échos radars étonnants. Ces échos ne sont toujours pas expliqués aujourd’hui, mais ne constituent pas une vraie preuve de l’existence des ovnis belges.

D’ailleurs, il n’existe aucune preuve formelle de cette vague. Aucun film, aucun document photographique probant n’existe. Patrick Ferryn était chargé de tenter de récolter tout ce que les témoins pouvaient donner comme matériel photographique. Hélas, les résultats de cette collecte de documents ne donnent pas grand-chose.

" J’ai récolté plus de 60 documents vidéos ainsi que des photos, mais le tout est de très mauvaise qualité. Les gens ne savent pas filmer ou photographier ce genre de choses, surtout pendant la nuit. Nous ne pouvons travailler sur ce genre de matériel en tout cas. "

Les derniers OVNIS vus en Belgique

Il y a bien eu une photo claire d’un ovni belge, c’est la photo dite de " Petit-Rechain " puisque c’est là qu’elle aurait été prise. Elle a été analysée par l’école royale militaire mais aussi par d’autres spécialistes. Elle a gardé son mystère pendant des années, jusqu’à ce que l’auteur de la photo avoue il y a quelques années qu’il s’agissait d’un canular.

Mais un seul canular, aussi réussi soit-il, ne peut pas effacer l’ensemble de tous les témoignages… La vague belge dure 18 mois, ensuite elle s’éteint doucement… Sans avoir révélé ses secrets. Quelques années après cette vague, Lucien Clerebaut ne désespérait pas, un jour c’est certain, on trouvera l’explication des ovnis belges et du phénomène ovni en général.