Des ovnis aperçus dès le XIXe siècle ? Ces 'airships' ont affolé le Far West en 1896 et inspiré le cinéma

Tout commence le 6 novembre 1896. Ce jour-là, de nombreux témoins affirment avoir observé un énorme engin volant qui survolait la Californie en différents endroits. On aurait vu cet ovni au-dessus de Sacramento, de San Francisco et d’Oakland.

La presse évidemment s’empare de l’histoire, et dans les jours et les semaines qui suivent, on continue de voir ces vaisseaux aériens un peu partout : dans l’Etat de Washington, dans le Nebraska, dans l’Illinois, le Missouri, le Michigan, l’Iowa etc. Bref : c’est une véritable invasion aérienne et tout ça, six ans avant l’invention de l’avion !

On recense des centaines et des centaines de témoignages à l’époque, à tel point qu’il est possible de réaliser un portrait-robot de ces anciens ovnis américains. Ils sont énormes : plusieurs dizaines de mètres de long et ont le plus souvent une forme de cigare. Leur apparence est métallique et ils possèdent de multiples lumières, de différentes couleurs. Ils sont également munis de projecteurs qui balaient le ciel ou sont braqués vers le sol.

Les témoins disent reconnaître des roues ou des hélices sur ces ovnis, mais également une structure sous-jacente et ce qui ressemble souvent à des cabines de pilotage.

Mais le plus intrigant, c’est la vitesse et la mobilité remarquables de ces engins volants. Les journalistes vont les baptiser 'airships', qu’on peut traduire par 'dirigeables' parce qu’effectivement, leur aspect fait penser à des sortes de zeppelins bizarres. Le problème, c’est qu’à l’époque, les premiers modèles de dirigeables ont bien été inventés, mais en Europe : il n’y en a pas encore aux États-Unis. Plus étonnant, ces premiers dirigeables connus sont totalement incapables de réaliser les mêmes performances que les témoins attribuent aux ovnis/airships.