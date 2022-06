Des outils pour vous libérer de vos émotions et libérer vos énergies !

Âgée de 48 ans et assistante sociale de formation, Isabelle Cools s'est toujours intéressée à l’humain et au vivant dans son sens large. Au cours de ses années de travail en tant qu’assistante sociale, elle a pu approcher différents types de publics et se former à diverses techniques relationnelles (écoute active, analyse transactionnelle…)

A l’approche de la quarantaine, elle a eu l’occasion d’approfondir cette dimension par une formation de kinésiologue qui l'a ouverte à d’autres aspects de la relation et de l’accompagnement aux personnes.

Elle a obtenu son diplôme de kinésiologue en 2013 et exerce ce métier avec passion depuis quelques années déjà, à temps partiel d’abord et à temps plein depuis 2018.

Par ailleurs, depuis 10 ans, elle s’intéresse également beaucoup à la méditation à laquelle elle a eu l’occasion de se former (méditation de pleine conscience, retraites silencieuses…). Avec un ami, ils viennent de développer un projet d’ateliers de méditation afin de transmettre leur expérience à ceux qui le souhaitent.