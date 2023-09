Des outils de gestion énergétique à disposition des communes luxembourgeoises dès novembre 2023

À partir du mois de novembre 2023, la province de Luxembourg mettra à disposition des communes de son territoire deux outils de gestion énergétique. Il s’agit de deux applications informatiques qui viennent compléter le support des agents provinciaux dédiés à l’énergie auprès des communes.

La première application, baptisée "Decarbolux bâtiment", a été créée par l’Université de Liège. Concrètement, l’utilisateur encode différentes données relatives au bâtiment (matériaux, toiture, surface, forme du bâtiment…) et quelques informations quant à l’utilisation de celui-ci (combien de personne, pendant combien de temps…) Grâce à ces données, un algorithme proposera des pistes d’idées pour améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment. "L’objectif ensuite, c’est de comparer ces données et de cibler les travaux qui doivent être prioritaires", nous explique Elizabeth Davin, chercheuse à l’ULiège.

D'abord les communes, ensuite le citoyen...

La seconde, "GEEP" (gestion énergétique du patrimoine public), ne permet pas d’obtenir des résultats au cas par cas. Elle propose à un utilisateur (une commune, une province) de réaliser un cadastre énergétique d’un parc de bâtiments. "L’outil permet d’identifier les bâtiments représentant le plus gros potentiel d’économies d’énergie, d’identifier les dérives de consommation et évaluer l’impact des travaux énergétiques réalisés", ajoute Damien Janssen de la cellule énergie de la province de Luxembourg. "Très clairement, notre objectif dans le futur, c’est de permettre au citoyen de pouvoir utiliser ces outils via l’intervention d’un guichet énergie, par exemple", termine Marie-Eve Hannard, députée provinciale en charge du développement durable et des services aux communes.