Des outils aux enfants pour réussir le CEB dans "Viens, je t’explique" présenté par David Dieu

David Dieu était l’invité du 8/9 pour Viens, je t’explique, une émission spéciale révision pour le CEB diffusée tous les mercredis sur OUFtivi.

Depuis septembre 2022, David Dieu anime sur la chaîne OUFtivi Viens, je t’explique, une émission éducative adressée aux enfants. En ce moment, il leur explique comment réussir leur CEB et leur donne des astuces.

"C’est donner des outils aux enfants qui vont leur permettre de réussir leur CEB", explique-t-il. "On va faire un peu toutes les matières qui sont présentes au CEB. Donc on a bien sûr du français, des mathématiques, de l’éveil…"

C’est des exercices de révisions qu’on va faire principalement.

C’est d’abord sur les réseaux sociaux que David Dieu s’est fait connaître, notamment grâce à sa chaîne Tiktok sur laquelle il aime partager et apprendre des choses à ses plus de 350.000 abonnés.

"Moi-même étant encore étudiant, j’ai d’abord commencé à partager des choses sur les réseaux dans le milieu étudiant. C’est venu naturellement parce que forcément on partage sa vie, et j’ai voulu partager la partie intelligente de ma vie d’étudiant", raconte-t-il. "Quand on m’a parlé de cette émission, c’est venu naturellement : continuer d’apprendre des choses aux gens, et en plus aux enfants."

Viens, je t’explique est à voir tous les mercredis à 13h10 sur OUFtivi et est disponible en intégralité sur Auvio Kids.