Des "oubliés" du numérique se donnent en spectacle ce mardi à Namur

Ce mardi 20 juin après-midi, à partir de 13 heures sur la place d’Armes, des personnes qui connaissent des difficultés d’alphabétisation participeront à une action de sensibilisation du grand public, sur le "tout au numérique" de notre société actuelle. De nombreuses personnes qui ont des difficultés pour lire et écrire éprouvent en effet de grosses difficultés pour consulter une application ou un site web, trouver des infos, s’orienter… Une situation qu’ils dénoncent au travers d’un spectacle qui sera joué en plein air. Spectacle monté en collaboration avec la compagnie "Tof Théâtre" et l’association "Lire et écrire Namur". Claire Monville de Lire et écrire est venue nous en parler ce matin sur Vivacité.